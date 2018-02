Presidendi hinnang, et Eesti vabariigi presidenti pole riigi pealinnas vaja ja narvalanna Katri Raigi hoiatus, et ega teda eriti Narvaski tarvis pole, toob meid jälle tagasi ainuvõimalikult mõistliku mõtte juurde: järsku meil polegi presidendiametit vaja?

Esiteks, presidendil pole midagi teha. Kõik senised funktsioonid on kas formaalsused (vt kogu §78 põhiseaduses) või veel – kellegi teise tehtud otsuse väljakuulutamised (§ 107). Mõni koht on koomiline, näiteks see, et president kutsub kokku riigikogu – ei tea, mis hea pärast? Ainus tõesti sisuline funktsioon on suspensiivne veto – s.t presidendi õigus jätta seadus ajutiselt välja kuulutamata juhul, kui see ei vasta põhiseadusele. Aga ka siin teeb otsuse õigusnõunik (Ilvese ajal täitis seda rolli nüüdne õiguskantsler prof Ülle Madise). Pealegi saab põhiseaduslikkuse järelevalve viia üle õiguskantsleri ja riigikohtu pädevusse – viimase põhiseaduslik järelevalve on niigi alakoormatud.

Teiseks, neid funktsioone, milleks presidendi institutsioon loodi, enam ei ole ega tule. Üks põhjus oli see, et president olnuks isik, kelle riik kriisiolukorras (meenutagem, et NSVL relvajõud oli riigis veel sees!) välismaale saadab, et ta hoiaks pagulas-riigipeana riigi eksistentsi de jure. Sellele funktsioonile tõmbas praegune president ise kriipsu peale, kavandades minna sügist veetma Vene piiri äärde Narva, kus tema isik on enim ohus. Teine asjaolu oli see, et Eesti eesotsas pidi olema karismaatiline, võluv ja veenev isiksus, kes suudab viia „Eesti asja“ laia maailma. Sellest on Mihkel Mutt kirjutanud võrratu romaani „Rahvusvaheline mees“, mille kohta Lennart Meri on mulle tasakesi öelnud: „Jama on see raamat, muidugi. Aga see pole Muti süü, et kogu see aeg oligi üks suur jama.“