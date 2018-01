Kulude katteallikateks on riigieelarvelisi vahendeid 31,6 miljonit eurot, Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid 140,5 miljonit eurot, sihtotstarbelisi välisvahendeid 41,6 miljonit eurot ning muid kulude katteallikaid 1,2 miljonit eurot.

EASi 2018. aasta eelarve mahuks on planeeritud 214,9 miljonit eurot, millest 53,8 miljonit eurot on kavandatud ettevõtluse ja ekspordi valdkonna tegevusteks, 8,3 miljonit eurot välisinvesteeringute edendamiseks, 11 miljonit eurot turismivaldkonnale ning 133 miljonit eurot regionaalvaldkonna arendamiseks.

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) 2018. aasta eelarve mahuks on planeeritud ligi 215 miljonit eurot, mis on 7 protsendi võrra rohkem kui eelmisel aastal.

„2018. aasta eesmärk on eelmisest aastast kaks korda suurem ehk tuua riiki 150 miljoni euro ulatuses välisinvesteeringuid ning tuhatkond potentsiaalset töökohta,“ ütles EASi juhatuse esimees.

„Eesti majanduse seisukohalt on võtmetähtsusega, et meie ettevõtted oleksid üha võimekamad eksportijad ja Eestisse tuleksid kapitalimahukad ning kõrge lisandväärtusega välisinvesteeringud, mis loovad meie inimestele töökohti,“ lisas Ivask.

Ta märkis, et välisinvesteeringute puhul on oluline roll EASi programmidel Work in Estonia ja e-Residentsus ning toetustel, aga ka välisesinduste igapäevasel tööl ning äridelegatsioonide ja investorite visiitidel Eestisse, mis annavad võimaluse meie ärikeskkonna tutvustamiseks. EAS võtab järgmisel aastal vastu 100 delegatsiooni.