EASi ligi aasta tagasi esitletud Eesti uue brändi ja koduleheküljel läbivaks kujundiks olnud rändrahn, mida rahvasuus ka oksendava kilpkonna ja nutva siiliga võrreldi, on praeguseks kõrvale heidetud.

Praegu brändi kodulehekülge vaadates torkab silma, et visuaali on muudetud – kujutised on lihtsamad, mainitud „nutvat siili“ pole kuskil. Eesti brändi projektijuht Liisi Toots ütles Delfile, et nimetatud roheline kujunduselement ei ole tõesti täna kasutuses. „Iseenesest ei ole idee kasutada rahnupilte Eesti tutvustamisel kuhugi kadunud, neid leiab fotodelt ja illustratsioonidelt ka praegu," ütles Toots, kes kinnitas, et roheline rahn ei olnud esinduselement.

Brändi loomine läks maksma ligi 200 000 eurot ning suvel selgus, et investeeriti veel ligi 50 000 eurot.

