Mul ei ole kodus telekat ja nüüdseks olen telekavahtimise pahest vabanenud. Mis muidugi ei tähenda, et mul muid pahesid olla ei võiks. Ka ei tähenda see ilmtingimata, et ma uudiste või maailma asjadega kursis ei oleks. Lihtsalt aja kokkuhoiu mõttes on arukam telekast loobuda. Kõigi Katrin Lusti tegemistega ma kursis ei ole, aga kõmulisemad lood jõuavad tahes-tahtmata enamiku inimesteni.

Meenutades Eesti filmiklassikat, tahan ma Katrin Lusti poole pöörduda linateoses „Mehed ei nuta“ kõlanud kuulsa fraasiga: „Nad panevad su kinni!“. Ma tõepoolest arvan nii, et nad panevad Katrin Lusti kinni. Kui mitte otse vangikongi rooja sisse lutikatele pureda, siis Kolgata tee on Sind ees ootamas, kallis kamraad. Igal asjal on oma hind ja see nõutakse meilt sisse.

Juba tänaval õiguskantsleri endise nõuniku jälitamine, keda rämedas pedofiilias kahtlustatakse, pani mind kergelt kulmu kergitama. Mingil põhjusel on arvatav inimkoletis vabadusse päästetud. Siinkohal ei maksa unustada, et tegemist on tipptasemel juristiga. Niisama rahva rõõmuks pole seda tehtud.

Kas on ikka õige uurimiskäiku sel viisil sekkuda? Heakene küll, hea loo nimel peabki tõeline meelelahutaja olema valmis paljuks, mida argise halli käes kannatav televaataja ei tarvitse mõista. Ma saan aru, et põhimõtteliselt on loo nimel uurimisest ja võimaliku seksuaalvärdja vangi panemisest ju tegelikult täitsa pohlad. Lugu maksab! Aga uurijana ei oleks ma sellist laamendamist andestanud. Küllap pole Katrinile sellist käitumist andestatudki.

Järgmisena jõudis minuni lugu, kus Katrin Lust järjekordset võimalikust moenarrist koolipapat kaameraga taga ajas. Julge hundi rind on rasvane, pole midagi öelda. Müts maha Katrini ees, et tal jätkus julgust mitte ainuüksi tungida eravaldusesse, kuhu teda ei soovitud, vaid ka avada võõras arvuti. Lugu on kindlasti seda väärt.

Juba siis mõtlesin, et peagi saabub puänt. Jälitaja osutub jälitatavaks, saakloom hirmsaks kiskjaks ja kiskja hädakisa saame kõik kuulda. Nüüd on siis asi käes.

Aga lood on olnud ju head?! Need on pakkunud põnevust ja elamusi. Või mida muud me siis meelelahutajalt peaksimegi ootama? Minagi meenutan paraja heldimusega aegu, kui „Politseikroonikat“ tehes tagusin jalaga uksi maha ning enne politsei saabumist ja kohtuotsuse langemist mõistsin inimesi saates „süüdi“ ja „õigeks“. Kanal 2 näitas neid saateid pool kaheksa õhtul. Verest ning roojast nõretav saade juhatas nii mõneski kodus sisse piduliku dinee.

Kulukas vägikaikavedu

Aga siis olid ajad sellised. Polnud õigupoolest seadustki, millest lähtuda. Sama kehtib selle aja kohta, kui ma tegin „Võsareporterit“. Veidi teises võtmes loomulikult. Ajakirjanduse niinimetatud suukorvistamist ei olnud veel toimunud. Pealegi ei tunginud ma kunagi luba küsimata teadvalt eravaldusesse. Seal on oma kavalad nõksud, kuidas toimetada. Julgusest Katrinil puudu ei tule, küll aga jääb vajaka kavalusest. Kuidas inimesi nii-öelda ära moosida, haneks tõmmata ja plindrisse panna. Just see ongi võimaldanud tekkida olukorral, kus kiskja Kartinist on saanud saakloom.

Nüüd on küsimus selles, kas võimalike kuritegude päevavalgele toomine või võimalike ohvrite nii-öelda päästmine on piisav argument õigustamaks säärast julget laamendamist. Praegu ei tea minagi sellele vastust.

Kaldun arvama, et sellest saab üks suur ja kulukas vägikaikavedu, mille Katrin võib sama tõenäoliselt kaotada kui võita. Aga eks minugi suhtes on algatatud suupruukimise tõttu kriminaalasju. Õnneks süüdi pole mõistetud. Niisiis, ma tahaksin Katrin Lustile soovida pealehakkamist ja pisut rohkem kavalust. Seda seniks, kuni ta on elus, terve ja vabaduses.