„ABIELLUN SÕBRANNAGA!“ Tudengineiu plaanib 440eurose toetuse nimel fiktiivabielu

21aastane tudengineiu Maria (nimi muudetud) tõdeb, et tema tavalise 75eurose õppetoetusega on keeruline ots otsaga toime tulla. Nõnda kaalubki Tartu ülikoolis õppiv neiu, et võiks sõlmida fiktiivabielu. Nii ei kuuluks ta enam seaduse silmis vanemate pere juurde, vaid moodustaks koos abikaasaga omaette leibkonna. Seega saaks neiu taotleda vajaduspõhist õppetoetust.