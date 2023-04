ELAME, NÄEME? Üliõpilased: toetuste tõus on õige samm, kuid ei lahenda veel kogu probleemi

Praegu on vajaduspõhine õppetoetus seotud leibkonna sissetulekuga – pereliikmete palk määrab abivajaduse suuruse. See võib olla kas 75, 135 või 220 eurot kuus. Uus koalitsioonileping näeb ette, et järgmise aasta 1. jaanuarist saavad üliõpilased taotleda toetust 150, 270 või 440 eurot kuus.