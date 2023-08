TUDENG KOLIGU KUUSE ALLA?! Ühiselamutes elavad vanad kalad. Kas esmakursuslased ei saagi löögile?

„Elasin ka keskkooliajal ühikas. Seal olid kahesed toad, vets ja duširuum kogu korruse peale.

Kaitseväe ajal elasin laevas, kus olid veel minimalistlikumad tingimused. Jagasin kajutit lisaks endale veel 12 inimesega,“ meenutab üliõpilane Miko. Ta ütleb, et pigem ei oleks nõus elama viie inimesega koos ühikatoas, kus WC on koridoris ja saja inimese peale on keldris üksainuke dušš. Kuid lisab, et oleks selleks täiesti võimeline.