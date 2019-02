Eesti Hambaarstide Liit | Millised on erakondade lubadused hambaravis? 

Paljudele endiselt kättesaamatu

Eesti hambaravi kvaliteet on Euroopa tasemel, mis paraku jääb oma maksumuse tõttu paljudele vähemkindlustatud inimestele kättesaamatuks. Hambaravi kättesaadavuse parandamiseks kehtestas riik 2017. aasta juulis täiskasvanute hambaravihüvitise, millesse hambaarstid on suhtunud pigem kriitiliselt. Täna ongi hambaravikorralduse suurim probleem, et riigipoolne hambaravitoetus pole umbes pooltele patsientidele kättesaadav, sest paljud hambakliinikud pole nõus haigekassa piirhindadega teenust osutama.

Positiivsel toonil saab tõdeda, et suurem osa erakondi on seda probleemi märganud ning oma programmis hambaravi hüvitise reformimise ühel või teisel moel sõnastanud. Hambaarstid soovitavad eeskuju võtta kehtivast proteesihüvitisest või ravimihüvitisest, millega on kõik osapooled väga rahul, sest patsiendil on võimalus vabalt valida just temale sobiv teenuseosutaja või ravim.

Kõik parempoolsed parteid – Reformierakond, Isamaa, EKRE, Eesti200 ja Vabaerakond – ja Keskerakond toetavad oma programmides patsiendi vaba liikumist ehk seega ka Eesti Hambaarstide Liidu ettepanekut panna hüvitis patsiendiga koos liikuma, mille eelduseks on haigekassa piirhindade kaotamine.

Olukord kunstlike piirhindadega on kurioosne. Nimelt kliinikud, mis on investeerinud raviteenuse kvaliteedi tõstmiseks, ei suuda haigekassa kunstlike piirhindadega tööd teha, kuid samal ajal on needsamad piirhinnad maapiirkondades hambaravi hindu hoopis tõstnud.

Seetõttu tervitamegi parteide plaani kaotada piirhinnad ning tagada patsientide vaba liikumine, et reaalselt kättesaadav riiklik toetus muudaks hambaravi kättesaadavamaks. Loomulikult kerkib siis ka küsimus, mis see maksab, kui kõik täiskasvanud saaksid hambaravitoetust kasutada. Tervise Arengu Instituudi andmetel külastas 2017. a hambaarsti 482 000 täiskasvanud patsienti. 2018. aastal sai hüvitist kasutada 233 000 täiskasvanut, mis läks haigekassale maksma ligi 12 miljonit eurot. Kui tulevikus oleks hüvitise saajaid umbes pool miljonit, siis võikski hambaravipatsientide vaba liikumise lubaduse hinnaks olla hetkel kehtiva eelarve kahekordistamine.

Rahalistest lubadustest rääkides – EKRE soovib hambaravihüvitist tõsta ning sotsiaaldemokraadid lubavad suurendada laste ortodontilise ravi kulusid ja lisaks kahekordistada proteesihüvitist praeguselt 260 eurolt 520 eurole kolme aasta kohta.