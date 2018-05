„Praegu on Jumalal väga palju muresid. Kuulake Jaan Einastot – mis toimub universumi struktuuriga; tumeainega on probleemid. Mured on globaalsel tasemel, tal ei ole aega tegeleda sellega, mida meie, kaks paksu vanameest, siin sööklas räägime,“ selgitab Jumala hõivatust Igor Gräzin. Õigusteadlane, poliitik, riigikogulane… ja usuteaduse instituudi õppur. Pühapäeval teenis ta – praktika raames – Nõo kirikus.