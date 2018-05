"Ühesõnaga: Venemaa ausõna - ei maksa, ka Eesti-Vene piirilepingul mitte. Küll aga annab Venemaale pisikese moraalse võidu: näete, Lääs, teie sanktsioonid ja usaldamatus on alusetud, kui isegi NATO ja EL aktiivsemaid liikmeid - Eesti - peab meid nii usaldusväärseteks, et loobub isegi Tartu rahulepingust," kommenteeris riigikogu saaadik.

"Arvan ja loodan, et seda ei tule ja selle oleme edastanud ka oma kolleegidele Vene Riigiduumas ja see, mida arvab president Kaljulaid isiklikult, ei muuda Eesti põhimõttelist positsiooni," sõnas Gräzin ning lisas, et presidendi sõit Moskvasse oleks alandav. "Kahel korral on Venemaa Riigiduuma delegatsioon jätnud vastuvisiidile Eestisse tulemata ja ega muudki suhtlust õieti ole. Me oleme alati valmis rääkima, selgitama, aru saama, otsima teid heanaaberlike poliitiliste suhete taastamiseks, aga see ei saa kunagi olema müts peos ootamine härrastekambri eeskojas."