FOTOD | Igor Gräzin ordineeriti diakoniks 

Viilma kirjutas sotsiaalmeedias, et tuntud õigusteadlane, poliitik ja ühiskonnategelane Igor Gräzin asus teoloogiat õppima juba aastate eest ning jõudis sel kevadel nii kaugele, et lõpetas EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris diakonikoolituse. „Vahetult enne jumalateenistuse algust andis Igor Gräzin kiriku käärkambris käsi Piiblil ametivande, mille seejärel ka allkirjastas. Jumalateenitus algas vaimulike protsessiooniga, jutlustas diakoni kandidaat Igor Gräzin,“ kirjeldas Viilma.

Pärast jumalateenistust oli kaetud pidulaud Muhu pastoraadi aias, kus peeti ka õnnitluskõnesid ja anti üle lilli ja kingitusi. Teiste seas tervitas vastset diakonit ka Muhu vallavanem Raido Liitmäe. Gräzin hakkab teenima Saarte praostkonnas vikaardiakonina. See tähendab Viilma sõnul, et Igor Gräzinit saadetakse ja kutsutakse teenima just sinna Saarte praostkonna kogudustesse (Saaremaal, Muhumaal, Hiiumaal või Ruhnu saarel), kus parasjagu vaimuliku abi vaja peaks minema. Praost võib anda diakonile ka muid vaimulikke ülesandeid.