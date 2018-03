Erivajadustega laste arv on kaheksa aasta jooksul peaaegu kahekordistunud, kuid neid kasvatavate perede olukord on endiselt kehv, sedastab värske uuring. Puuetega laste arv kasvab kiiresti: kui 2009. aasta 1. jaanuari seisuga oli neid Eestis 7368, siis 2017. aasta sama aja seisuga oli neid juba 12 869. Eesti rakendusuuringute keskus Centar tegi sotsiaalministeeriumi tellimusel puuetega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu. Selgus, et selliste laste osakaal on kuni 17aastaste seas kasvanud 3 protsendilt 5,2-le. Kõige rohkem on raske puudega lapsi. Sügava puudega laste arv on jäänud üldjoontes samaks, kuid raske ja keskmise puude puhul on arv kasvanud.

Erivajadustega laste arvu kasvu seostatakse mitme põhjusega: haiguste diagnoosimine on paranenud; ravi on efektiivsem ja vähendab seega surmade arvu; võimalused vajalike teenuste ja rahalise toetuse saamiseks on laienenud; lapsevanemate teadlikkus on kasvanud jne.

Enimlevinud puudeliigid 2017. aastal on liitpuue ja muu puue – kumbagi rühma kuulub ligi 4000 last. Psüühikahäire on 1861 ning keele- ja kõnepuue 1201 lapsel. Võrreldes varasema uuringuga on kõige rohkem kasvanud keele- ja kõnepuudega, vaimu- ning liitpuudega laste arv. Meele- ja liikumispuudega laste arv on mõnevõrra langenud. Nende eest hoolitseb peamiselt lapsevanemad (95–97%), üldjuhul ema (90–92%). Ehkki võrreldes varasemaga töötab rohkem puuetega laste vanemaid, on selliste perede hinnangul nende majanduslik toimetulek võrreldes teistega halvem. Vaid 19–26% erivajadustega laste peredest arvab, et nad saavad eluga hakkama. Selgub, et neil pole teavet abi ja toetuste kohta. Kaks kolmandikku puuetega laste vanematest, kes on vajanud teenuseid, on saanud neid vajatust vähem või üldse mitte. Eriti halvasti kättesaadav on kogemusnõustaja teenus. Probleemsed on ka omavalitsuse korraldatavad sotsiaaltranspordi, tugiisiku ja lapsehoiu teenused: neid ei saanud kasutada ligi pooled abivajajad.