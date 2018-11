Elu puudega lapsega: seadusemuudatus lükkas koolipoisi klassipingist koduõppele 

Sügisesel pärastlõunal mängib 12aastane Georg kodus arvutimänge. Koduõppel oleval poisil pole kooli asja – seal pole talle lihtsalt sobivaid tingimusi. Autodega tapeet ühes seinas, raamaturiiul teises – Georgi tuba on nagu igal teisel eelteismelisel. Ent erinevalt eakaaslastest ei vedele tema toa põrandal ühtki lelu. „Ta on täielik Monk!“ hüüatab ema Katrin, viidates samanimelisele telesarjale. „Tal peavad kõik asjad omal kohal olema – tema jaoks on olemas vaid must ja valge. Ja naljadest on ta alles nüüd hakanud aru saama.“