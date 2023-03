GALERII | KÕNNITEEL PARKIJATE HIRM: vapper tallinlane kutsub ülbitsejad korrale

Tavaelus töötab Andrei programmeerijana. Liiklusjärelvalvega tegeleb ta vabal ajal – teel kodust tööle ja vastupidi. „Vahest ma jalutan lihtsalt niisama lõuna ajal ja ikka leian kedagi. Tunnen suurt rõõmu, kui pole näinud päeva jooksul ühtegi rikkujat. Neid päevi on ka. Aga vahepeal saab Gonsiori tänaval näiteks tunni jooksul filmida 15 rikkumist.“

Kuidas mees sellest ära ei väsi ja säilitab agressiooniga kokku sattudes külma närvi? „Äkki mul on see karjalase omadus, et mind see ei morjenda. Mul pole nende suhtes viha. Olen saanud sõimu, ähvardusi, et keegi mind kunagi selle eest karistab, inimesed on ka kallale tulnud. Aga adrenaliin vaid innustab edasi tegutsema.“

Andrei hakkas siis kõnniteel sõitjaid ja parkijaid filmima. Materjali kogus piisavalt – mõned ilmekamad näited avaldame selles loos.