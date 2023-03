MUPO TELEFON ON PUNANE! Kodanikud pahandavad: niimoodi ei tohi parkida! Invaliid ei pääse kodustki välja

Mupo pressiesindaja Meeli Hundi hinnangul ei ole võimalik ega mõttekas muuta inimeste suhtumist karistamisega. Praegu kirjutatakse sõidukijuhtidele parkimisnõude eiramise eest 20euroseid trahve. „Aivar Toompere [mupo juht] tõi tabava paralleeli: sellega on nagu suhtumise muutumisega turvavöö kinnitamisel. Vanasti oli täitsa tavaline, et turvavöö oli kinnitamata, praegu aga on selle kinnitamine juba pigem norm,“ arutleb ta.