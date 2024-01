„Kurat, pange see telefon kinni!“ Näitlejate suurimaks terroriks etenduse ajal on publiku helisevad ja vilkuvad ekraanid, ent pääsu pole kuskilt paista

Et Taalmaa võttis kasutada Tiit Ojasoo nime, on seotud Õhtulehe looga, mis kirjeldas „Macbethi“ etenduse ajal juhtunut. Publikul, kes ei suutnud etenduse ajal telefonide kasutamisest loobuda, tuli teise vaatuse algul vastu võtta lavastaja Tiit Ojasoo meeldetuletus, kuidas on viisakas end saalis üleval pidada.