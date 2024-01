LÄRM TEATRIS | Lavastaja Georg Malvius: kahmasin etendust seganult telefoni ära. See solvas teda üdini

Kui peaksin memuaare kirjutama, räägiks üks peatükk mu kahest lavastusest Hiinas Shanghais – muusikalist ja draamast. Mu ootused olid tohutult kõrged ja töö väga-väga huvitav. Esines palju üllatusi, sealhulgas see, et keskset rolli täitev noor meesnäitleja ei julgenud naissoost lavapartnerit suudelda, kartes, et tema enese sõbratar saab armukadedaks. Kuid suurim üllatus avanes esietendusel.