TEATRIKULTUUR MEIL JA MUJAL | Lauri Saatpalu: etenduse ajal on saalis olnud ka tõsiseid terviserikkeid. Võib-olla siis mängisin nii halvasti?

Paar nädalat tagasi nägin Torino Teatro Regio fuajees pilti, mis mind puudutas: õues oli end klaasseina vastu ööunele sättinud teatrivana, ruuduline tekk üle pea. Inimesed fuajees sumisesid ülevas meeleolus, sest Roberto Bolle balletiõhtu oli olnud staarile vääriline sündmus. Ja ma mõtlesin, et teater päästab nii ehk naa. Käisin mitu päeva teatrimajast mööda ja mõistsin, et see konkreetne teatri klaassein ongi tolle kodutu kodu.