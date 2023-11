KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Meloodia (Narva-Jõesuu): plusspunktid tavatu ja julge liha serveeringu eest

Suures saalis polnud küll külastajaid, kuid miskipärast oli personal hulgakesi sekeldamas buffet-tüüpi laudade ümber. Imestasin omaette, et sellised võta-ise-mida-soovid tüüpi sööginähtused kuuluvad hotellides ju hommikusöökide juurde ... aga no mis mina ka tean. Samasuguse kerge imestusega astus minu poole üks sekeldajatest ja küsis minu sonis/mantlis kuju silmadega mõõtes, et kas tulin sööma? Nojah noh – minut hiljem istusingi juba lauas, menüü käes ning jälgisin silmanurgast personali toimetamist.