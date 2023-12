KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Muutuva nimega pubi Narvas: eheda seljanka-elamuse nimel tasub teekond sinna ette võtta!

Selle kirjelduse tegemine on veidi keerulisem kui tavaliselt, sest ma pole päris kindel, kuidas asutust isegi nimetada. Varem asus siin Iiri pubi, mis jäi katku ajal kiratsema ja pärast ei saanudki õiget hoogu üles. Nüüd on kohal uus tegija, kes ennem pidas sisuliselt üle tee kahte erinevat puhvetit, millest ühte ehk Kuradigrilli ma kunagi vaimustusega kirjeldasin. Praegune koht peaks varsti nimetust muutma ... aga seni on peamine teada, et linnasüdames otse ringtee ääres tegutsev pubi on jälle lahti.