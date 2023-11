KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Asian Village (Pärnu): see köök oskab tõepoolest sobitada aasia maitseid siinsele elule-olule

Novembrikuises hallis ja rõskes ilmas tundub kuidagi eriti ahvatlev ennast millegi veidi vürtsikamaga soojendada. Hooajale kohaselt pole aga minusuguseid palju liikvel ning asutuses on lisaks minule vaid veel üks lauatäis. Haaran letilt menüü ja saan tellimuse koheselt esitatud, kuigi pean siinjuures etteheitvalt tõdema, et veebilehel olev menüü on kõvasti erinev paberversioonist, nii on minu valitud „mereandide supp“ maksumus nüüd 4.50, mitte 3, nagu veebis kirjas.