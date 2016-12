kNeljapäeva keskpäeval kogunesid kehval järjel ja koduta inimesed Oleviste kirikusse jõulujumalateenistusele ja heategevusõhtule. Kui laulud olid lauldud, jumalasõna kuulatud ning viimanegi õnnepisar silmanurgast pühitud, jagasid vabatahtlikud külalistele sooja suppi.

KIRIK RAHVAST TÄIS: Jõulujumalateenistusel said kõik kohaletulnud kõhu täis ja kommikoti kaasa. (Tiina Kõrtsini)

Inimestele jagus ka riideid ja lastele mänguasju. "Arvata on, et kirik tuleb kindlasti täis. Eestis on nii, palju vähekindlustatud inimesi. Meie sotsiaalsüsteem on kahjuks nii, nagu see on," kurvastab vabatahtlikuna heategijatele abiks tulnud Aimar, kelle sõnul suureneb iga aastaga abivajajate arv.

"See on väga julm, et palju kodutuid on," jätkab ta. "Suurem osa inimesi, kes siia täna tulevad, nad on ju kodutud, neil pole mitte kusagil elada."

Mõttepausi võtnud Aimar kogub ennast hetke. "Noh, täna muidugi loodame, et uus sotsiaalminister tuleb isiklikult kohale, vaatame." Mida te ütleksite talle? "Kindlasti see sotsiaalsüsteem. See on täielik null! Kõik need toetused, asjad, see on..." ärritub Aimar.