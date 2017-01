Kristall, lauahõbe, must kalamari, õhtukleidid ja šampanja Dom Pérignon – märksõnad, mis iseloomustavad kõige paremini Eesti kõige kallimat ja eksklusiivsemat vana-aastaõhtu üritust Tallinna luksushotellis. Kuid milline on kogu see luksus ja glamuur võrrelduna kodutute öömajaga, kus ma veetsin jõululaupäeva?

ÜKS LINN, KAKS MAAILMA: Erinevalt sadadest kodututest õnnestus Õhtulehe ajakirjanikul eksperimendi käigus teha võimatut – jõululaupäevalt kodutute öömajas (vasakpoolsel pildil) ronida nädalaga sotsiaalse redeli tippu, Eesti kalleimale uusaastapeole (parempoolsel pildil). (Alar Truu)

Kell on saanud 20 ja Tallinnas Hiltoni hotelli teisel korrusel avab uksed liharestoran The Able Butcher, kus toimub Eesti kõige kallim aastavahetuspidu, mille odavaim pakett maksab 179 ja kalleim 349 eurot.

Erinevalt kodutute öömajast, kus alkohol on rangelt keelatud, ulatab hobusesabasoenguga ja trakse kandev kaunitar restorani sisenejatele tervitusjoogi – Vana Tallinna likööri ja mahla segu.

Restoranis on romantiliselt hämar valgus, õhus on toidu ja kerge parfüümi lõhna. Ümbruskond on jõululaupäevaga võrreldes märksa hubasem.