Kell on saanud 20 ja uksed avab Tallinnas Hiltoni hotelli teisel korrusel asuv liharestoran "The Able Butcher"- siin toimub Eesti kõige kallim aastavahetusepidu, mille odavaim pakett maksab 179 eurot, kalleim 349. Erinevalt kodutute öömajast, kus alkohol on rangelt keelatud, ulatab restorani sissepääsus hobusesaba ja traksidega kaunitar tervitusjoogi - Vana Tallinna likööri segatud mahlaga. Restorani valgustus on romantiliselt hämar, õhus on tunda toidu ja kerge parfüümi lõhna. Ümbruskond on jõuluapäevaga võrreldes oluliselt hubasem.

Kristall, lauahõbe, must kalamari, õhtukleidid ja Dom Pérignoni šampanja – märksõnad, mis kõige paremini iseloomustavad Eesti kõige kallimat ning ekslusiivemat vana-aastaõhtu üritust Tallinna luksushotellis. Kuid milline on kogu see luksus ja glamuur võrreldes kodutute öömajaga, kus ma veetsin jõululaupäeva?

Lauale on asetatud ka erimenüü šampuse, viina ja kaaviarivalikuga. 50 grammi musta kalamarja maksab 180 eurot ja kõige odavama 0,7 liitrise viinapudeli saab kätte 85 euroga. Samasuure Venemaa eliitviina "Beluga Gold Line" eest tuleb maksta 390 eurot. Šampuse valik on lai, odavaim pudel maksab 89 eurot. 600 euro eest saab aga tellida 1,5 liitrise pudeli Dom Pérignoni. Kodutute öömajas oli kastitäis konfiskeeritud joogipoolist. Juhul, kui seal oleks alkohol lubatud, siis piiratud joogikaart oleks olnud stiilis: oranžis pudelis 65-kraadine suuõõne loputusvahend ja kõige odavam õlu.

Kui kell 20 olid veel paljud lauad tühjad, siis mõnekümne minutiga on lisandunud hulk rahvast ja lõviosa laudadest on hõivatud. Mehed on eranditult smokingutes, naised peenetes õhtukleitides, viimistletud soengutega ja kõrgetel kontsadel. Ka jõululaupäeval oli öömajas mehi, kes olid pestud, hoolitsetud ja kammitud, tõsi küll neid oli vähe. Restorani kontingent on erinev, paljud külalised on välismaalased, kes ööbivad hotellis, kuid on ka eestlasi, kes on tulnud terve perega ekslusiivset õhtusööki nautima. Mitu suuremat seltskonda räägivad vene keelt.

Lauda tuuakse eelroog, milleks on suitsupart koos ameerikapärase Waldorfi salatiga ja kõrvale valge Riesling tüüpi vein. Väga kerge, kuid maitsev suupiste kaob mu taldrikult mõne minutiga ja õige pea tuuakse ka supp. Linnumaksast valmistatud sufleega supp mulle isiklikult erilist maitseelamust ei paku, söön siiski taldriku tühjaks.

EKSKLUSIIVNE: Restorani peasommeljee Tarvo Sarapuu murelik nägu oli ainult hetkeline, kõik oli tegelikult hästi. (Alar Truu)

Taustaks mängib mahedat džässmuusikat Jaanika Ventsel. Kui parajasti lauljanna puhkab, siis teda asendab vaikne kõlaritest tulev popmuusika erinevatest aastakümneditest, meelde jäid näiteks Bee Geesi "Stayin' Alive" ja John Lennoni "Imagine". Kõrvallauas istuva perekonna pisitütrele tunduvat muusika siiski meeltmööda olevat, sest tihtipeale hiilib printsesslikleidis tirts söögilauast ära, et ennast laudade vahel muusikataktis keerutada.

Söö palju jaksad

Õhtu põhiline väärtus ei ole aga mitte viin, muusika ja šampus, vaid hoopis buffet-tüüpi einelaud! Söö palju jaksad! Kui eelroog ja supp oli kõigil külalistel söödud, avati restorani rikkalik buffet, mille valik küündis jaapanipärasest sushist ahjusküpsetatud kalkunini. Võrdlusena nädalatagune jõuluõhtusöök – kaks keedukartulit, paar verivorsti ning lusikatäis hapukapsast, mis võib-olla tõesti polnud väga esteetilise välimusega, kuid kõht sai täis ju samaväärselt.

KOORIKLOOMAD: Rikkalik valik kalleid mereande võttis silmade eest kirjuks. (Alar Truu)

Väga suurt rõhku on pandud mereandidele – vähk, austrid, krevetid, külm- ja kuumsuitsulõhe. "The Able Butcheri," peasommeljee Tarvo Sarapuu sõnul peaks inimene just siia tulema enda aastavahetust veetma, sest kogu restorani interjöör üheskoos söögiga on lausa seksikas. Südaööl valati šampusepokaalid täis ning restoranirahvas liikus hotelli 11. korrusele, kus õhtu lõppes ühise ilutulestiku vaatamise ja kesköise toostiga.

ÜKS LINN, KAKS MAAILMA: Erinevalt sadadest kodututest õnnestus minul eksperimendi käigus teha võimatut – ronida nädalaga sotsiaalses redelis tippu. (Stanislav Moshkov)

Hoolimata sellest, et vana-aasta õhtu ürituse ja jõuluõhtu külalised on väga erineva taustaga, on meeldiv tõsiasi, et mõlemas seltskonnas olid kõik viisakad ja abivalmid.

Mis on kõige kallimas paketis?

Mida kujutab endast kõige uhkem - 349eurone teemantpakett? "Inimesel on põhimõtteliselt vaba voli, ta saab valida alustades suurepärastest gin& toonik kokteilidest kuni kallide konjakiteni, et mida ta joob," ütleb "The Able Butcheri," peasommeljee Tarvo Sarapuu. 269eurone hõbepakett sisaldab sööki, majaveini, karastusjooke, šampust ja muud lahjat alkoholi.