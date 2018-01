Saates "Hommik Anuga" rääkis muusik InBoil ehk Andrus Rootsmäe, kes on ka aktiivne kaitseliitlane, et on valmis Eesti eest lõpuni minema.

"Kaitseliitu kuulumine on olnud ainult ühe küsimuse pärast, kui mitte mina, siis kes," tunnistas InBoil. "Alati on lihtsam ära minna kui kohale jääda ja lõpuni asjad ära ajada."

"Sa oleksid valmis lõpini minema Eesti eest?" küsis Välba.