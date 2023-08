Lii Teär ja Andres Tarand - elukogenud lähedased sõbrad, kes hoiavad käest kinni ja teevad üksteisele tihti pai: „Meil on nii tore koos olla."

Andres (83) on ärganud koos päikesetõusuga, käinud jalutusringil ja jõudnud keskpäevaks kirjutada mõned leheküljed. Neil on kombeks koos lõunatada ja mängida iga päev malet. Mõlemad on males kibe käsi ja strateegilist mängu on nad fännanud kogu elu. Kumb siis võidab? „Tavaliselt Andres,“ tõdeb Lii (62). Andres lisab: „Täna juhtus just vastupidi.“ Naise meelest oli matši tulemus puhas juhus.

Poliitikasse nina ei topi

2009. aastal poliitikast lahkunud endine peaminister on heas vormis. „Praegu läheb mul päris hästi. Olen tõmbunud nagu tigu oma kotta, ei topi nina poliitikasse ega parteielusse. Tüütas ära.“ Taasiseseisvumispäeva eel sõnab riigi üks ülesehitajatest, et ei suuda mõista, kuidas riigikogu tegeleb tegutsemise asemel rumala poliitilise näitemängu ja venitamistaktikaga. „Parlamendis ei ole praegu väga kõrge tase, aga mis mina ikka enam õiendan. Kui oled korra loobunud, tuleb osata eemalduda.“