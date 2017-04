Reede hilisõhtul sai 14aastane poiss Facebookis kutse hakata Allahi sõduriks, pärast ema sekkumist selgus, et tegu on klassivenna väga rumala naljaga. Ajastus oli ebasobivaim – just sel päeval tappis terrorist Stockholmis neli inimest.

"Esimene kontakt oli Facebookis reede hilisõhtul, kui pojale esitati kutse hakata Allahi heaks tööle," kirjeldas juhtunut naine, kelle 14aastast poega justkui värbama hakati.

"Eriti häiriv oli see sellepärast, et just samal päeval oli olnud rünnak Stockholmis, praktiliselt meie õuel. See võttis ikka käed värisema." Eile hommikuks oli selge, et tegu oli samuti 14aastase klassivenna eriti ebaõnnestunud naljaga.

Mõlema poisi vanemad on omavahel vestelnud ja praegu on nende sooviks, et ääretult rumala teoga hakkama saanud noormeest rohkem ei karistataks.