Riik kinnitab, et valmisolek kriisiaegadeks paraneb kogu aeg, kuid paraku jätab see eraisikute puhul veel soovida. "Mõnepäevanegi teenuste katkestus tekitab enam kui pooltele elanikele probleeme," ütleb ekspert.

Kaitsevägi on korraldanud viimasel ajal aina suuremaid õppusi. Nüüd keskendutakse ka välkõppustele, mis on vajalik selleks, et Eesti oleks paremini kaitstud ja suudaks kriisiolukorras tegutseda. Kuidas on aga lood elanikega? Ehk peaksid nemadki õppima, kuidas kriisi ajal käituda?

Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juhi Margo Klaose sõnul on uuringud näidanud, et rahva valmisolek mitmepäevaseks elektri-, keskkütte- või veevarustuse katkestuseks pole piisav. "Juba mõnepäevane katkestus tekitab enam kui pooltele Eesti elanikele probleeme kodu kütmisel, toiduvalmistamisel ja ka näiteks mobiiltelefonide laadimisel. Kui pole elektrit või gaasi, saab koduse toiduvaruga vähemalt kolm päeva hakkama umbes kaks kolmandikku eestimaalastest, kuid pikemate kriiside korral väheneb iseseisvalt toimetulijate hulk märgatavalt," räägib Klaos.

Ta ütleb, et kriisiks valmistudes tuleks mõelda leibkonna nädalasele söögi- ja joogi- ning esmatarvete varule. "Selline varu aitab turvaliselt üle elada näiteks nii elektrikatkestuse kui ka keerulised ilmastikuolud."