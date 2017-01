Teisipäeval mälestati Jõhvis Vabadussõjas langenuid traditsiooniliselt sõnavõttude ja pärgade asetamisega ausambale. Sündmuse muutis eriliseks aga vaimulik Peeter Kalduri sõnavõtt, millest sotsiaalmeediasse postitatud video on tekitanud pahameeletormi.

Väljavõte Peeter Kalduri kõnest Vabadussõja relvarahu aastapäeval:

"Kui ma mõtlen neid poliitilisi otsuseid, mida on rohkemal või vähemal määral vastu võetud viimasel ajal. Mõtleme kas või selle peale: homoseksuaalsust aktsepteeritakse! Kas Eesti mehed ja naised langesid pea 100 aastat tagasi sellepärast või? Brüssel võtab vastu otsuseid, mis on sageli äärmiselt küsitavad. Kas sellepärast võitlesid Eesti mehed ja naised ligi 100 aastat tagasi? Neid näiteid võib loomulikult üpris palju tuua. Pagulased, enamik, kes on majanduspagulased, kes on põgenenud paremat elu saama... Kas sellepärast, et me pakuksime paremat elu neile, kes ei suuda oma riikides korda majja luua, kas sellepärast surid Eesti pojad ja tütred ligi 100 aastat tagasi?"