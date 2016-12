Üks selle aasta märksõnu on olnud libauudiste vohamine. Mida saab Kersti Kaljulaid enda hinnangul presidendina ette võtta, et äärmuslikud jõud ei pääseks võimule ja Eesti elanikel säiliks kriitikameel?

"Rääkida lihtsalt ja selgelt ja palju. Ma arvan, et on äärmiselt oluline mõista, et populistid – nagu neid tihtipeale nimetatakse – tabasid tegelikult lihtsalt hästi kiiresti ära, milliseks on tänapäeva inforuum muutunud," sõnas Kaljulaid.

"Info ei maksa suurt midagi ja on kõigile kättesaadav ning väga raske on eristada olulist ebaolulisest," lisas president.

