Võlanõustajate argipäev: kuidas inimesed võtavad vastutustundetult laenu riiete ostmiseks ja sünnipäevapeo pidamiseks.

"Kui soovid säilitada katuse oma pea kohal, siis ei saa mõelda, et tühja, jätan sel kuul arvete või pangalaenu tasumise vahele. Aga kui palju on sellist suhtumist!" räägivad võlanõustajad, et neil on olnud koguni juhtum, kus inimene on jäänud telefonivõla pärast oma korterist ilma.

Elas kord korralikku palka teeniv pereisa õnnelikult oma naise ja lapsega. Tasus iga kuu kõik arved ja majalaenu. Kuni päevani, kui ta kaotas töö.

Kodus ta seda öelda ei tihanud. Arved aga vajasid maksmist. Ja naine nõudis perepealt raha. Kuniks mees uut tööd otsis, võttis ta kiirlaenu, mille tagasimaksmisega kimpu jäi.