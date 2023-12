10 LIHTSAT AHJUROOGA: nendega saab hakkama ka algaja kodukokk

1. Piisavalt suur ja hea ahjunõu. See võib olla klaasist, savist või malmist. Ilus haudenõu on ka peolaua ehe, siis pole vaja toitu eraldi liuale pannagi.

Malm on üks mõnusamaid, küpsetab hästi, peab kaua vastu, ent raske ja kallis. Savi on temperatuuritundlik, ent annab mahlasema roa. Lisaks on mõned savilõud lausa lust vaadata. Paraku kipuvad savinõud kergesti purunema. Klaas kipub määrduma, ent näeb vähemalt alguses kena välja.

3. Küpseta pigem kauem ja pikemat aega. Hea ahjuroog tahab valmimiseks aega. Pea vaid meeles, et toidul oleks piisavalt haudeleent (vt ka tuleohutus), sest muidu võid asja haledalt kõrbema lasta. Kata vaid nõu kaanega, et takistada vedeliku liiga kiiret aurustumist.

TÄHTIS! Ahjuroogade puhul tuleb silmas pidada tuleohutust. Sa võid toitu pikalt ahju jätta ja ise õue minna vaid juhul, kui tead kindlalt, et jõuad õigeks ajaks tagasi, saad ahju taimeriga välja lülitada ning, et vahepeal on kõik tuleohutuseeskirjad täidetud. Targem on ikkagi ise olla valmiva toidu läheduses. PALUN oma vinguandurit!