10 HAUTATUD KAPSAST: nutikad ja lihtsad ahjukapsaroad igale maitsele

Hapukapsa-vorstipada Poola moodi ehk Bigos Foto : Jaan Heinmaa

See on üks korralik ja toitev pajaroog, kuhu koos suitsuse Krakovi vorstiga saab panna mistahes häid toorvorste, mida leidub meie poelettidel rikkalikus valikus. Ja lisaks kõik muud singi-vorstijupid, mis kodusesse külmkappi aeg-ajalt seisma jäävad. Nagu selliste pajaroogade puhul ikka, muutub maitse pikalt hautades ja hiljem soojendades järjest paremaks. Süües lisa hapukoort ja rüüpa juurde õlut ning lihtne talupojatoit muutub vaat et kuninglikuks!