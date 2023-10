10 LIHTSAT TOITU HALLOWEEN’IKS: kata endale vähese vaevaga ja soodsalt veidi erilisem laud

Toidutare

Jaa, ma teame, teame – see pole ikka veel meie püha, aga kui on ettekääne natukene lõbusamalt ent tunda, siis miks ka mitte? Valisime mõned retseptid, mida annab halloweenilikeks nimetada. Näiteks verivorstiga road – ideaalne ju? Või siis kõrvits – kõik need laternad tuleks ka ära süüa!