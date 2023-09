HEAD EESTI LEIVA PÄEVA! 10 lihtsat ja põnevat retsepti, kuidas ise leiba küpsetada

Leivategu on puhas teraapia. See õnnetunne, mis valdab sind kogu protsessi käigus, on täiesti kirjeldamatu. Iga kord oleks nagu miskit suurt ja olulist korda saatnud. Esiteks tuleb hankida juuretis. See ei ole keeruline, keegi ikka tunneb kedagi, kel parasjagu leivapoeg üle. Küsige julgesti, nii tore on pojakene edasi anda. Ka meie mahepoodides on juuretist müügil.