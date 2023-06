ISE OLED LOHAKAS! Loe, miks äikest ei saa müredas piimas süüdistada

Toidutare , täna 10:59

See tundub olevat kõikehõlmav teadmine, suisa fakt – äikeselise ilmaga läheb piim hapuks. See olla miski eriline elekter õhus, mis paneb muidu täiesti värske piima tilgastama. Tegelikkuses pole aga sellel erilist teaduslikku tagapõhja, kuigi üritatud on seda otsida juba mitu aastasada.