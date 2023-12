SÖÖ END RIKKAMAKS: mida maailmas on kombeks aastavahetusel õnne nimel süüa (+ retseptid!)

Otse loomulikult on rahvapäraselt väljendudes vennaihu eestlaste aastavahetuslaual põhitäht. Ent ka mujal maailmas on sealiha au sees. Sigu peetakse õnnetoojateks, kuna nad suudavad alati midagi suupärast üles tuhnida.

See aga tähendab, et siga saab alati hakkama ja seetõttu sümboliseerib seasöömine progressi otsimist. Ka peetakse õnnetoovaks sea ümarat välimust ja rasvasust. Õnne nimel vormitakse isegi teisi toite seakujuliseks, näiteks Austrias martsipani või meie kandis piparkooke.

Mitmel pool maailma on kalal pühaderoa kuulsus, mida süüakse just aastavahetusel. Sellel on kolm põhjust – kalasoomused meenutavad münte, kalade komme parvi moodustada näitab külluse kogunemist ning ujumine edasiliikumist.

Hiinlased usuvad, et kala peab serveerima pea ja sabaga, et aasta tuleks täies pikkuses edukas. Taanis süüakse keedetud turska, Itaalias soolaturska, Tšehhis karpkala. Saksamaal, Poolas ja meilgi Baltikumis on au sees eri moel valmistatav heeringas. Jaapanlased leiavad, et heeringamari toob viljakuse ning kuivatatud sardiinid saagikuse.