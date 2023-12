10 JÕULUKOOKI JA TORTI: pane pidusöögile imeilus ja maitsev punkt!

Puuviljane jõulukook iirisekastmega Foto : Mari-Liis Ilover

See jõulukook on inspireeritud Saksa ja Austria kandis populaarsest Kugelhopf’ist. Tavalisest keeksist teeb selle erinevaks või- ja munarohke pärmitainas. Lisasime koogile ka mandlimaitselist nüanssi Amarettoga. Ja see iirisekaste, oi kui hea! Kastet tuleb veidi rohkem, kui koogile kulub, aga uskuge, see limpsitakse kausist välgukiirusel ära. Kes siiski kastmest loobub, võiks tainasse 100 g asemel lisada 150 g suhkrut. kogus 12 kuni 15 lõiku.