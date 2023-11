IGAÜHEL ON PÕHJUS TÄNULIK OLLA: miks tähistatakse tänupüha ja 10 retsepti, mida lähedastega jagada

Tänupühade lugu on tegelikult väga südamlik. See sümboliseerib tänulikkust ja võõraste omaksvõtmist. Õhtulehe välistoimetaja ja raamatu "Kartulirahvas ja burgeriinimesed. Ameerika esseed." autor Greete Kõrvits on kirjutanud, et sündmus, mida USA-s nimetatakse "Esimeseks tänupühaks", toimus tõenäoliselt 1621. aasta oktoobris, kui vilja koristanud uusasukad kutsusid laua äärde ka põliselanikud.



"Tänupüha tänapäevane tähendus on päev pere seltsis, mil süüakse traditsioonilisi tänupühatoite: täidetud ahjukalkun, kartulipüree soustiga, magus kõrvitsapirukas, jõhvikakaste, türgi ubade vorm. Tavaks on ka laua ääres istujailt küsida, mille eest nad tänulikud on,“ nendib Kõrvits.



"Põlisameeriklaste jaoks on tänupüha vastuoluline. Seos nende esivanematega, kes hoolimata ühest viisakast õhtusöögist julmalt maha notiti ja kodudest minema aeti, tähendab, et paljud põlisameeriklased tänupüha ei tähista.“



Kui USA tänupüha tavasid edasi uurida, siis selgub, et eesmärk on süüa Ameerika mandriga seotud ande. Kalkun pole sugugi alati olnud keskmes. Alles aastast 1800 on see suur lind tänupühadelaua keskne ehe. Tänaseks kasvatatakse Ameerikas selleks sügiseseseks söömaorgiaks 240 miljonit kalkunit, kes on spetsiaalselt aretatud suureks ning lihavaks (mis omakorda ei meeldi sugugi loomaõiguslastele). Keskmine tänupüha-lind kaalub kuskil 8-10 kilo.



Kalkun on nii oluline, et alates aastast 1947 kingib rahvusliku kalkuniühendus Valgele Majale tänupühadeks elusa kalkuni. Ameerika presidentidel on alates aastani 1989. komme see lind nahka panna või vargsi tagasi saata. Ronald Reagan algatas aga ametliku tava, mida nimetatakse kalkunilt andeks palumiseks.

Enamasti jõuab kaamerate ees vabandused saanud lind edasi kuhugi parki oma tavaliselt lühikesi elupäevi lõpetama. Kalkunitel lasti elada siiski ka varasemate presidentide poolt, üks kurikuulsamaid on 25 kilo kaaluv iludus, mis saadeti president John F. Kennedyle vaid neli päeva enne tema saatuslikku mõrva Dallases. "Las see kasvab veel,“ olla JFK öelnud.



Enamasti müüakse neid linde edasi sügavkülmutatult, mistõttu algavad enamus tänupüha-kalkuni retsepte sõnadega – lase kalkunil mitu päeva jahedas üles sulada. Aeglane sulamine on hädavajalik niigi küpsemisel kuivaks kippuva kalkuniliha kvaliteedi säilitamiseks. Kalkun täidetakse enamasti leival põhineva seguga, milles on oluline roll salveil. Lisaks pannakse rosinaid, õunu ja jõhvikaid.