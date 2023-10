KÕRVITS PALUB PURKI: 10 lahedat vau-efektiga, ent lihtsat salatit ja moosi!

Kõrvitsasalat õunamahlaga Foto : Jaan Heinmaa

Ebaküdoonia-kõrvitsamoos Foto : Jaan Heinmaa

Eksootilise maitsega moos, mille koostist on esmapilgul raske ära arvata. Paljud pakuvad, et tegu on aprikoosimoosiga. Seda, et hoidise üheks põhikomponendiks on kõrvits, ei oska peaaegu keegi aimata.