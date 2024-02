SELTSKONNAS NAUTIMISEKS | Frititud herne-hapukapsapallid

Sega kokku kõik kuivad ained – jahud ja maitseained. Siis lisa vesi ja hapukapsas, mille oled eelnevalt liigsest vedelikust nõrutanud. Sega kõik tainaks ja lase seista umbes 10 minutit. Maitse tainast ja lisa maitseaineid, kui nii tundub. Kapsas tõmbab teravad nüansid üsna tasaseks, aga pallikesed on seda mõnusamad, mida maitserohkemad nad on.

Selle, kas õli on frittimiseks piisavalt kuum, saad teha kindlaks lihtsa katsega: tõsta väike kogus tainast õli sisse ja kui see hakkab peaaegu kohe servadest särisema, on õli küpsetamiseks parajal temperatuuril.