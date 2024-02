SUUPISTED KODUMAA SÜNNIPÄEVAKS: retsepte jagab endine presidendi peakokk Inga Paenurm

„Tihtipeale arvatakse, et suupistete tegemine on üks keerulisemaid asju, aga tegelikult on neid kodus hästi lihtne teha,“ kinnitab tippkokk Inga Paenurm. Presidendi peakokana on ta viiel korral hoolitsenud ka vabariigi aastapäeva vastuvõtule kutsutud külaliste suupistete eest.