KUS ON MUST LEIB? Nimetus „Eesti rukkileib“ võib saada Euroopa Liidu kaitstud geograafilise tähise

Registreerimistaotluse kohaselt on „Eesti rukkileib“ juuretise toel kääritatud taignast valmistatud magushapu leib, mille eripäraks on koostises kasutatav Eestis toodetud rukkijahu ning traditsiooniline valmistamismeetod. „Pärast nimetuse „Eesti rukkileib“ registreerimist võivad nimetust kasutada vaid need tootjad, kes asuvad Eesti Vabariigi territooriumil ja toodavad taotlusega esitatud spetsifikatsioonile vastavat toodet,“ selgitas regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toidu müügiedendamise valdkonna nõunik Liis Raska.