NÄDALA KOOK | Rullkook mustikamoosi ja toorjuustuga

Pehme ja õhuline rullkook isekeedetud mustikamoosi ja kohupiimakreemiga maitseb koduselt ja ehedalt. Plaadibiskviit on ribadeks lõigatud, rulli keeratud ja vormi püsti pandud. Nii jääb see lahti lõigates vahvalt triibuline. Kook mekib paremini kui on saanud järgmise päevani külmkapis seista ja korralikult läbi imbuda.