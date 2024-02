TOITUMISTERAPEUT TEAB: mida süüa, et paast toetaks ja mitte ei kurnaks keha?

Kristlikus komberuumis algas pärast vastlapäeva 40päevane paast. Paastumise põhimõte on selles, et taimsed toidud seeduvad kergemini ning seedimistöö arvelt kokku hoitud energiat saab kasutada keha uuendamiseks. Ka tuleb tavapärasest kasinam menüü kasuks enesetundele ja kehakaalule. Seepärast on lisaks neile, kes paastuvad rangelt ja usulistel põhjustel, mõnelgi meist kombeks teha vastu kevadet kehale lühem või pikem puhastuskuur.