KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Tokumaru Balti jaama turul (Tallinn): see MAJONEES! Ainuüksi sellepärast tuleb kindel soovitus

Mäletate et ma ütlesin, et siia turule saan ma veel korduvalt tulema, kuna avastasin siinse toidukohtade külluse – janonäedsa, siin ma jällegi olen! Et oli veidi rohkem vaba aega, loivasin avarad ruumis otsast lõpuni läbi, kaaludes et kuhu siin maha istuda ... kuni jõudsingi lõpuni. Või siis alguseni, kui teistpidi vaadata. Igatahes päris otsakese peal, natukese varjujäävana leidsin jaapanipärast toitu pakkuva letikese kirjaga Tokumaru, mille küljel olevad erksalt kollased kentsakavõitu disainiga lauakesed andsid märku, et saab ka kohapeal süüa.