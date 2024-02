SUUR TOIDUTEST | Hernesupp: milline purgisupp maitseb nagu kodus keedetud ja milline on lihtsalt lurr või mõjub nagu hernetamp?

Hernesuppide valik on meeletu, tuli pärast turu-uuringut tõdeda. Kui kedagi üllatab, et testil osales tervelt 11 erinevat hernesuppi, siis tegelikult võinuks neid olla veel vähemalt kuus tükki rohkem. Nii leheruumi kui ka testijate inimvõimeid arvestades jäid meil proovimata Salvesti hernesupp sealihaga, suitsuribilihaga ja lihata ning Coopi lihata hernesupp. Valmissuppidest võib poest leida ka Mamma hernesupi (Saarioinen Eesti OÜ) ja Põltsamaa rikkaliku hernesupi Valmis! (Orkla Eesti AS). Küllap vahel jõuab hernesupp ka mõne hüpermarketi sooja toidu letti.