EDUKAS AVAPAUK: Eesti kokkade võistkond naasis olümpialt hõbeda ja pronksiga

„See on super tulemus ja olen meie võistkonna üle üliuhke,“ ütles Eesti Peakokkade Ühenduse president Taigo Lepik. Enne olümpiat oli eesmärgiks seatud naasta medaliga ja eesmärk sai kuhjaga ka täidetud – kaks medalit, neist üks hõbedane, on esimest korda osalejatele tubli saavutus. Sellega on Eesti kokkadele tagatud ka pääs järgmisele olümpiale.