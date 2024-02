PAREM KUI VASTLAKUKLID! Maritozzi - itaaliapärased kreemitäidisega kuklid

Itaaliapärased täidisega kuklid on pehmed ja kohevad ning rikkaliku maitsega. Miks mitte valmistada neid meie tavapäraste vastlakuklite asemel. Need võivad olla kujult piklikud või ümarad ja kreem on neis pritsitud kukli vahele. Aga võib ju ka sarnaselt meie kuklitele lõigata kaas pealt ja tõsta vahukoor või kreem peale. Kergem ja mugavam on teha tainast kombainis, sest see jääb üsna pehme ja kleepuv.