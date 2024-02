KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Nunne õllekoda (Tallinn): maitseretk kaugesse aega, mil toidul oli üks funktsioon – olla tõhus

Kui tulla Balti jaamast Tallinna vanalinna poole, siis üks esimesi hooneid vasakut kätt omab keldrit ja selle ees silti: Nunne õllekoda. Nohhh, misasi on koda ja kuivõrd see mahub keldrisse, on keeleline küsimus, kuid minu soov on hoopis teistmoodi keeleline, täpsemalt maitsemeeleline.